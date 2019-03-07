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13:32   7 Марта 2019
Россия

Супруга Рогозина создала фан-клуб Роскосмоса

Супруга Рогозина создала фан-клуб Роскосмоса

Жена главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна создала фан-клуб для борьбы с информационными атаками, которым часто подвергается российская космическая корпорация. Об этом пишет «Царьград».

Рогозина обратилась к подписчикам на своей личной странице в Facebook. По ее словам, у госкорпорации множество других проблем и задач и она обратилась к своим подписчикам с призывом помочь. Спустя какое-то время пост Рогозиной исчез из ленты, но она объяснила это технической ошибкой и вновь его опубликовала.

«Поддержим Роскосмос! Создадим свой фан-клуб!» – призвала россиян супруга Рогозина.

Также Татьяна решила заранее поздравить женщин с наступающим праздником.

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Автор: Ольга Шпакова
#общество #рогозин #роскосмос #информационные атаки

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