Зеленский сообщил об уголовном деле против «Студии Квартал 95»

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал в Facebook, что против него и «Студии Квартал 95» зарегистрировали уголовное делопроизводство об отмывании денег, пишет РИА Новости.

По его словам, инициатором стал «депутат из одной партии из трех букв». Зеленский также сообщил о «специальных людях», которые ведут поиск связей в самопровозглашенной Луганской Народной Республике для установки билбордов с его лицом.

«Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека… Это уже предел», — подметил шоумен.

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем.

Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко выступает лишь 14 процентов респондентов.