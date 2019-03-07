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13:17   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский сообщил об уголовном деле против «Студии Квартал 95»

Зеленский сообщил об уголовном деле против «Студии Квартал 95»

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал в Facebook, что против него и «Студии Квартал 95» зарегистрировали уголовное делопроизводство об отмывании денег, пишет РИА Новости.

По его словам, инициатором стал «депутат из одной партии из трех букв». Зеленский также сообщил о «специальных людях», которые ведут поиск связей в самопровозглашенной Луганской Народной Республике для установки билбордов с его лицом.

«Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека… Это уже предел», — подметил шоумен.

Зеленский сообщил об уголовном деле против «Студии Квартал 95»

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем.

Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко выступает лишь 14 процентов респондентов.

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Автор: Анна Манц
#украина #дело #зеленский

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