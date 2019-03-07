Лавров отправится с визитом в Турцию 12-13 марта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 12-13 марта глава ведомства Сергей Лавров отправится с рабочим визитом в Турцию.

Там он примет участие в седьмом заседании группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран. Запланирована обстоятельная сверка часов.

Пристальное внимание на встрече стороны уделят расширению двустороннего сотрудничества.

#Захарова: 12-13 марта пройдет рабочий визит Сергея Лаврова в Турцию для участия в 7-м заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран@RusEmbTurkey @Turk_Emb_Moscow — МИД России ???????? (@MID_RF) March 7, 2019

11 марта в Москву прилетит глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Во вторник, 12 марта, Лавров примет австрийского коллегу.