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13:13   7 Марта 2019
Россия

Лавров отправится с визитом в Турцию 12-13 марта

Лавров отправится с визитом в Турцию 12-13 марта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 12-13 марта глава ведомства Сергей Лавров отправится с рабочим визитом в Турцию.

Там он примет участие в седьмом заседании группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран. Запланирована обстоятельная сверка часов.

Пристальное внимание на встрече стороны уделят расширению двустороннего сотрудничества.

11 марта в Москву прилетит глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Во вторник, 12 марта, Лавров примет австрийского коллегу.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #лавров #политика #мид рф

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