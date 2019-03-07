Лавров 12 марта встретится с главой МИД Австрии

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 7 марта, сообщила, что в понедельник, 11 марта, в Москву прилетит глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, во вторник, 12 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет австрийского коллегу.

«Предметно обсудят широкий спектр двусторонних отношений РФ и Австрии», — добавила Захарова.

Лавров и Кнайсль обменяются мнениями по наиболее значимым внешнеполитическим сюжетам, продолжила офпред МИД РФ. Затронут сирийский вопрос и противодействие терроризму.