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13:04   7 Марта 2019
Россия

Соглашение о сотрудничестве по мирному атому между РФ и Сербией вступило в силу

Соглашение о сотрудничестве по мирному атому между РФ и Сербией вступило в силу

Межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому между Москвой и Белградом вступило в силу. Об этом стало известно в четверг, 7 марта. Информация появилась на официальном сайте правовой информации.

Документ стороны подписали 17 января 2019 года, а заработал он 28 февраля.

Соглашение определяет широкий спектр путей сотрудничества между Россией и Сербией, в частности в создании в Белграде мест по использованию атомной энергетики, создание и улучшение ядерных реакторов, развитие ядерной медицины и проведение исследований в этой области.

Москва и Белград планируют сотрудничать в области цифровых технологий атомной энергетики, применении таких технологий в сельском хозяйстве, промышленности и готовить специалистов в Сербии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сербия #атом

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