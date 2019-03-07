Соглашение о сотрудничестве по мирному атому между РФ и Сербией вступило в силу

Межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому между Москвой и Белградом вступило в силу. Об этом стало известно в четверг, 7 марта. Информация появилась на официальном сайте правовой информации.

Документ стороны подписали 17 января 2019 года, а заработал он 28 февраля.

Соглашение определяет широкий спектр путей сотрудничества между Россией и Сербией, в частности в создании в Белграде мест по использованию атомной энергетики, создание и улучшение ядерных реакторов, развитие ядерной медицины и проведение исследований в этой области.

Москва и Белград планируют сотрудничать в области цифровых технологий атомной энергетики, применении таких технологий в сельском хозяйстве, промышленности и готовить специалистов в Сербии.