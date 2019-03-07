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13:09   7 Марта 2019
Россия

РФ и Австрия запустят инвестфонд по развитию зеленых технологий

РФ и Австрия запустят инвестфонд по развитию зеленых технологий

Россия и Люксембург создадут инвестиционный фонд по развитию экологически чистых технологий в РФ. Финансирование в российские зеленые технологии предполагается, в частности, с инструментом «зеленых облигаций». 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьер правительства Люксембурга Этьенна Шнайдера. Зеленые облигации (green bonds) —облигации, которые выпускаются для финансирования проектов в сфере экологически чистых технологий, в том числе энергетике и транспорте.

По итогам визита российского премьера Дмитрия Медведева, который состоялся 5–6 марта, Шнайдер отметил, что Россия уделила большое внимание сотрудничеству в сфере инвестиций и финансов. Это то, на чем «специализируется» Люксембург как банковская столица континентальной части ЕС.

РФ и Австрия запустят инвестфонд по развитию зеленых технологий

Он напомнил, что сейчас Люксембург является пятым по величине инвестором в экономику России. В минувшем году уровень инвестиций составил 20 миллиардов евро. В предыдущие годы объем инвестиций составлял и 50, и 60 миллиардов.

«Россия — очень интересный партнер и очень привлекательная экономика для наших инвестиций», —отметил вице-премьер.

По итогам визита Медведева, РФ и Люксембург утвердили Совместную межправдекларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик , а также подписали протокол заседания Российско-Люксембургской комиссии по культурному сотрудничеству на 2019-2021 годы.

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Автор: Арсений Аскольский

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