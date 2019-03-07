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13:02   7 Марта 2019
Весь мир

Трамп забыл фамилию главы Apple и назвал его «Тим Эппл»

Трамп забыл фамилию главы Apple и назвал его «Тим Эппл»

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл». Генеральный директор технологической компании зачитывал доклад на встрече министерства труда в Вашингтоне. В частности, Кук рассказывал об успехе образовательных инициатив корпорации.

Трамп подытожил его выступление, сказав, что Apple действительно вносит большой вклад в развитие США.

«Мы очень это ценим, Тим Эппл», — похвалил американский лидер, перепутав фамилию директора.

 

 

В декабре аналогичная неловкая ситуация случилась и с самим Трампом. Телеканал Fox News в сюжете про человека года по версии Time назвал главу Америки не Дональдом, а Дэвидом.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #весь мир #apple #тим кук

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