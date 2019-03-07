Трамп забыл фамилию главы Apple и назвал его «Тим Эппл»

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл». Генеральный директор технологической компании зачитывал доклад на встрече министерства труда в Вашингтоне. В частности, Кук рассказывал об успехе образовательных инициатив корпорации.

Трамп подытожил его выступление, сказав, что Apple действительно вносит большой вклад в развитие США.

«Мы очень это ценим, Тим Эппл», — похвалил американский лидер, перепутав фамилию директора.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

В декабре аналогичная неловкая ситуация случилась и с самим Трампом. Телеканал Fox News в сюжете про человека года по версии Time назвал главу Америки не Дональдом, а Дэвидом.