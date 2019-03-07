Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд в Москве арестовал метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» из Ессентуков Игоря Кайшева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда.

В конце января 2019 года суд возбудил уголовное дело против экс-сенатора Рауфа Арашукова, помощник гендиректора ООО «Газпром Медиа» Рауля Арашукова и нескольких их возможных сообщников.

Подозреваемые обвиняются в похищении газа на 30 миллиардов рублей, а также в организации ОПГ.

Кайшева подозревают в нарушении части второй статьи 210 и части четвертой статьи 159 УК РФ, уточнила пресс-секретарь суда.