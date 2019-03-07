Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых
Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

 Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму
AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

 КНР поддерживает иск Huawei против правительства США

КНР поддерживает иск Huawei против правительства США
Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых
Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

 Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму
AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

 КНР поддерживает иск Huawei против правительства США

КНР поддерживает иск Huawei против правительства США
12:48   7 Марта 2019
Россия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд в Москве арестовал метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» из Ессентуков Игоря Кайшева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда.

В конце января 2019 года суд возбудил уголовное дело против экс-сенатора Рауфа Арашукова, помощник гендиректора ООО «Газпром Медиа» Рауля Арашукова и нескольких их возможных сообщников.

Подозреваемые обвиняются в похищении газа на 30 миллиардов рублей, а также в организации ОПГ.

Кайшева подозревают в нарушении части второй статьи 210 и части четвертой статьи 159 УК РФ, уточнила пресс-секретарь суда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#газпром #арашуков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...