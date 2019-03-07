ВТБ выкупил 20% акций Первого канала у компании Романа Абрамовича

Банк «ВТБ Капитал» выкупил у компании Абрамовича «ОРТ-КБ» 20% акций «Первого канала». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на слова главы ВТБ Андрея Костина.

«Сделку закрыли вчера», — сообщил Костин в четверг.

Пресс-служба банка заявила, что коммерческая информация об условиях сделки журналистам не раскрывается. В пресс-релизе сообщается, что приобретение пакета акций Первого канала банком является частью успешных прямых инвестиций группы ВТБ в медиа-сегменте.

В августе компания Романа Абрамовича «ОРТ-КБ» продала 4% акций Первого канала частному медиахолдингу «Национальная Медиа Группа». Сделка была необходима, чтобы выполнить требования закона о СМИ. В конце мая прошлого года Роман Абрамович получил израильское гражданство. После этого он был вынужден изменить структуру собственности телеканала в соответствии с нормами законодательства, по которым иностранный гражданин не может иметь более 20% акций в компании, являющейся акционером учредителя «Первого канала».

Сейчас 20% акций Первого канала принадлежит банку ВТБ, еще 29% у «Национальной Медиа Группы», а контрольным пакетом акций владеет государство: 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций купило информационное агентство ИТАР-ТАСС, 3% принадлежат «Останкино».