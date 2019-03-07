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12:54   7 Марта 2019
Россия

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Российское внешнеполитическое ведомство в четверг, 7 марта, сообщило итоги встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с наследным принцем Абу-Даби и заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом Бен Зайдом Аль Нахайяном. По информации МИД, стороны обсудили урегулирование в Сирии, Йемене, Ливии и палестино-израильский вопрос.

«Состоялось обстоятельное и детальное обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня», — добавили в ведомстве.

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Лавров и наследный принц подтвердили, что Москва и Абу-Даби продолжат развивать российско-эмиратские связи в соответствии с положениями Декларации о стратегическом партнерстве. Документ подписали в июне 2018 года по итогам переговоров российского лидера Путина с наследным принцем Абу-Даби.

Глава МИД РФ и заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ затронули вопрос скорейшего политического урегулирования конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии и на палестинских территориях. Подтвердили консолидированную принципиальную позицию Москвы и Абу-Даби о необходимости четко следовать нормам международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #лавров #ливия #оаэ #йемен

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