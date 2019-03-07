КНР поддерживает иск Huawei против правительства США

Власти Китая поддерживают и считают законным судебный иск корпорации Huawei против правительства США. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

Его слова на брифинге приводит ТАСС. Лу Кан напомнил, что Пекин направил по поводу сложившейся ситуации Вашингтону жесткое представление, выразив свой протест. Он назвал иск Huawei на власти США «правильным и достойным понимания».

Ранее китайская корпорация подала иск в суд на правительство США в ответ на обвинения об угрозе, которую якобы представляет ее оборудование для госбезопасности других стран.

Huawei угрожают экономические санкции на мировом уровне после того, как Соединенные Штаты и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже с помощью оборудования, используемого в странах по всему миру.

На этой волне в Канаде по запросу США в минувшем декабре была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу. Вашингтон подозревает ее в нарушении торговых санкций против Ирана.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президент США Майкл Пенс заявил, что продукция Huawei и других китайских телекоммуникационных предприятий угрожает информационной безопасности других государств. По его словам, спецслужбы Китая якобы имеют право получать беспрепятственный доступ к конфиденциальным данным с помощью соответствующим оборудованием.