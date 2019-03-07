Танк «Армата» оборудовали туалетом

Конструкторы бронетехники на платформе «Армата» смогли оборудовать ее туалетом. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ), пишет РИА Новости.

Теперь все танки на этой платформе проектируются таким образом, чтобы экипаж мог находиться там долгое время. Наличие санузла отличает эту бронетехнику от предшественниц, где удобства не были предусмотрены.

Новейший российский танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. В текущем году его передадут для проведения государственных испытаний.

Минобороны РФ заказало у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Контракт реализуют до 2021 года.