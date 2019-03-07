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12:25   7 Марта 2019
Россия

Госдума разрешила 18-летним школьникам идти в вуз вместо армии

Госдума разрешила 18-летним школьникам идти в вуз вместо армии

Государственная дума уравняла права студентов в разном возрасте на отсрочку от призыва в армию. Инициаторами принятого законопроекта стали вице-спикер Ирина Яровая и председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Закон позволяет молодым людям, которым при школьном обучении исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой и пройти обучение в бакалавриате, магистратуре или по специальной программе среднего профессионального образования.

«В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что документ «исправляет несправедливость», когда «студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре». Изменения законодательства дает молодым людям возможность непрерывного обучения вне зависимости от достижения совершеннолетия.

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Автор: Анна Манц
#госдума #армия #вуз #призыв

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