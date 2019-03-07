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12:24   7 Марта 2019
Весь мир

Мэра Риги могут отстранить от должности через три недели

Мэра Риги могут отстранить от должности через три недели

Министерство охраны среды и регионального развития Латвии оценит законность действий мэра Риги Нила Ушакова в течение трех недель. По итогам проверки градоначальника могут отстранить от должности.

30 января министерство начало антикоррупционную проверку деятельности Рижской думы из-за скандала вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии «Rīgas satiksme». Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски на работе Ушакова и у него дома.

На фоне всей этой истории об отставке заявили пять членов правления «Rīgas satiksme» и вице-мэр города Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали немедленной отставки Ушакова, однако тот сохранил работу.

Министр охраны среды и регионального развития страны Юрис Пуце заявил, что если закон был нарушен, все виновные будут наказаны. 

«Если юридическая проверка покажет, что председатель думы значимо, существенно нарушил закон, и это вызвало существенные последствия, я не буду медлить и приму решение в соответствии с законом об отстранении Ушакова», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#латвия #политика #нил ушаков

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