Москва и Дамаск призвали Иорданию содействовать возвращению беженцев в Сирию

Российский и сирийский координационные штабы обратились к Иордании с призывом содействовать реализации мер по возвращению сирийских беженцев на родину и ликвидации лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

Совместное заявление штабов в четверг приводит на своем сайте Министерство обороны РФ.

«Надеемся на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Эр-Рукбан», - говорится в документе.

Там же отмечается, что решение проблемы возвращения сирийских беженцев поспособствует стабилизации обстановки во всем регионе.

По информации Министерства обороны России, иорданские власти отказываются пропускать беженцев из Сирии на территорию своей страны, мотивируя это соображениями безопасности, а также сложностями собственной экономической ситуации.

Напомним: ранее Россия и Сирия обратились в ООН с просьбой оказать влияние на Соединенные Штаты Америки и решить проблему с лагерем беженцев «Эр-Рукбан», который находится поблизости от американской военной базы Ат-Танф.

В декабре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу направил обращение к возглавлявшему тогда Пентагон Джеймсу Мэттису (покинул этот пост с 1 января 2019 года), обратив его внимание на нерешенную проблему с лагерем «Рукбан», в котором в условиях гуманитарной катастрофы находится около 50 тысяч сирийцев. Как отметил Шойгу, именно американская база в Ат-Танфе и контролируемые США военные группировки являются преградой для выхода мирных сирийцев из лагеря и оказания им помощи.

В начале марта текущего года, после того, как сирийские власти провели все необходимые подготовительные мероприятия для вывоза беженцев из лагеря «Рукбан» и возвращения их к местам довоенного проживания, российский и сирийский координационные штабы обратились к США с призывом пропустить предназначенный для эвакуации транспорт, однако американская сторона ответила отказом.

После этого в Минобороны РФ обвинили США в намеренном препятствовании эвакуации беженцев из лагеря Рукбан, отметив, что американцы превратили лагерь в резервацию, а сирийских граждан – в заложников.