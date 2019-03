Новый посол РФ в Иордании вручил королю страны верительные грамоты

Представитель посольства РФ в Аммане сообщил, что новый российский посол в Иордании Глеб Десятников вручил верительные грамоты королю страны Абдалле II ибн Хусейну. Мероприятие состоялось в среду, 6 марта, во дворце Басман аз-Захери. Также иорданскому королю вручили верительные грамоты венесуэльский, ирландский, финский, новозеландский, эквадорский и гватемальский послы.

March 6. #Ambassador of #Russia to #Jordan Gleb Desyatnikov, appointed by the Presidential decree, solemnly presented his credentials to His Majesty #King of Jordan #Abdullah II Ibn Al #Hussein. He was accompanied by Senior Adviser I. Bulgakov, Military Attache V. Kochetkov. pic.twitter.com/M0XZz4wShU