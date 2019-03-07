ВЦИОМ выяснил, что женщины больше всего хотят получить на 8 марта путевку

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, на какой презент на 8 марта женщины рассчитывают больше всего.

38% опрошенных россиянок хотели бы получить в этот весенний праздник путевку на отдых. Меньше всего дамы хотели бы в подарок сувенирную продукцию - на них согласился было только 1% респонденток. 36% участниц опроса хотят цветы, 23% обрадовались бы билетам в театр или на концерт.

Мужчины, согласно результатам опроса, планируют презентовать женщинам цветы (68%), парфюмерию или косметику (23%), конфеты или подарочные сертификаты (22% и 17% соответственно). Только 1% опрошенных мужчин ответил, что хочет подарить женщине автомобиль.

Ранее сообщалось, что глава Российской Федерации 7 марта лично поздравит женщин Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве в наступающим женским днем.