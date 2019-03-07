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12:04   7 Марта 2019
Россия

Контроль за расходом маткапитала в РФ усилят

Контроль за расходом маткапитала в РФ усилят

Госдума приняла закон об усилении контроля за расходом денег из материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Документ внесло правительство. В проекте предлагалось исключить «иные кредитные организации» из числах компаний, которые дают заем, на погашение которого можно перечислить средства из маткапитала.

Одним из оснований для отказа в распоряжении маткапиталом может стать признание жилого помещения непригодным для жизни.

Пенсионный фонд РФ в течение месяца сообщает заявителю о прекращении прав на дополнительные меры господдержки.

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Автор: Павел Никифоров
#госдума #маткапитал

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