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12:26   7 Марта 2019
Россия

Мэрию Красноярска попытались поджечь в день приезда Путина. Видео

Мэрию Красноярска попытались поджечь в день приезда Путина. Видео

Полиция Красноярска задержала двух мужчин, подозреваемых в умышленном поджоге здания мэрии в центре города. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления регионального МВД Владимир Юрченко. 

Двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет арестованы полицией за попытку поджога административного здания и умышленную порчу имущества. Задержанных будут судить по статьям «Хулиганство» и «Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества». Один подозреваемый продет психиатрическую экспертизу.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как мужчина бросает в окна мэрии Красноярска бутылки с зажигательной смесью, но случайно проливает жидкость на себя и поджигает свою одежду. После этого подозреваемый вместе с другим задержанным скрылись с места преступления. Сотрудники полиции обнаружили молодого человека через несколько часов после произошедшего: парень неосмотрительно оставил свои вещи прямо на пороге горящего здания. Видеозапись опубликована в местной группе Вконтакте.

Примечательно, что попытка поджога мэрии произошла в день приезда Владимира Путина. Президент посетил Красноярск в честь открытия Универсиады. Накануне Путин в ходе собрания коллеги ФСБ призвал активизировать работу по борьбе с террористическими угрозами и использовать новые антитеррористические формы и методы.

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Автор: Александра Леснова
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