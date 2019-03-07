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11:57   7 Марта 2019
Россия

Тесты работы «Союза» на новом топливе успешно завершились

Тесты работы «Союза» на новом топливе успешно завершились

Испытания работы двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз» на новом топливе натфил в Самаре прошли успешно, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко объяснил, что переход на новый вид топлива — этап модернизации ракеты, которая поспособствует увеличению выводимой на орбиту полезной нагрузки и уменьшению вредных выбросов. Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с полимерными присадками, его используют вместо керосина.

Приемо-сдаточные и опытные испытания проводили Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха, самарское ПАО «Кузнецов» и НПО «Энергомаш».

«Двигатели РД-107/РД-108, адаптированные для нового топлива, уже отправлены заказчику — РКЦ «Прогресс» — для установки на ракету-носитель «Союз-2», — отметил представитель пресс-службы.

Ранее нафтил использовали только для третьей ступени ракеты-носителя. Главный конструктор «Энергомаш» Петр Левочкин сообщал, что до конца года соберут первую партию двигателей для испытаний в реальном полете.

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Автор: Анна Манц
#испытания #союз #ростех #нафтил

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