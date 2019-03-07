Депутаты приняли закон о наказании за оскорбление общества

Депутаты приняли закон, который предусматривает административную ответственность за распространение информации, которая оскорбляет общество, государство, человеческое достоинство.

За неуважительные публикации придется заплатить штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение сумма штрафа составит 100-200 тысяч рублей или возможен административный арест на срок до 15 суток.

Если правонарушитель — это лицо, которое раньше подвергалось административному наказанию за подобное административное правонарушение более двух раз, сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей.

О возбуждении таких дел в течение суток следует уведомить органы прокуратуры.