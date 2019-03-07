Путин обсудил с СБ РФ «Эр-Рукбан», иностранную разведку и российскую экономику

Одной из тем оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, прошедшего в четверг утром, стали актуальные вопросы социально-экономического развития нашей страны.

Об этом, приводя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости.

«Кроме того состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации», - рассказал также Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, на совещании обсудили ситуацию в Сирии, сделав акцент на ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

«Также участники совещания тепло поздравили (спикера Совета Федерации) Валентину Матвиенко с наступающим Международным женским днем», - добавил Песков.

В оперативном совещании участие принимали глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно, министры обороны и внутренних дел Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, специальный представитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов, а также главы СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников.