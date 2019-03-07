Военных ЦВО задействовали в полевых выходах в Сибири, Поволжье и на Урале
Центральный военный округ в четверг, 7 марта, сообщил, что около 15 тысяч солдат задействовали в полевых выходах разведки, ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронной борьбы , радиационной, химической и биологической защиты. По информации ЦВО, к мероприятиям привлекли подразделения соединений и частей Алтайского края, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей , а также российскую 201-ю военную базу в Таджикистане.
«Около 15 тысяч военнослужащих ЦВО задействовали в полевых выходах», — отметили в округе.
Артиллеристы выполнят нормативы по огневой и тактической подготовке, изучат новые методики и приемы ведения боя. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты постреляют из реактивных пехотных огнеметов «Шмель».
Министр обороны России поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Мартаhttps://t.co/cy0ZIP9gk4#Минобороны #Шойгу #Поздравление #Праздник pic.twitter.com/IdsmJ7K3Oj— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.