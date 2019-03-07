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11:46   7 Марта 2019
Россия

Военных ЦВО задействовали в полевых выходах в Сибири, Поволжье и на Урале

Военных ЦВО задействовали в полевых выходах в Сибири, Поволжье и на Урале

Центральный военный округ в четверг, 7 марта, сообщил, что около 15 тысяч солдат задействовали в полевых выходах разведки, ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронной борьбы , радиационной, химической и биологической защиты​​​. По информации ЦВО, к мероприятиям привлекли подразделения соединений и частей Алтайского края, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей , а также российскую 201-ю военную базу в Таджикистане.

«Около 15 тысяч военнослужащих ЦВО задействовали в полевых выходах», — отметили в округе. 

Артиллеристы выполнят нормативы по огневой и тактической подготовке, изучат новые методики и приемы ведения боя. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты постреляют из реактивных пехотных огнеметов «Шмель». 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сибирь #военные #урал #поволжье

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