Видео, как российский сухогруз Seagrand врезался в опору моста в порту Пусан, Южная Корея, появилось в сети.

Инцидент произошел 28 февраля. В результате него никто не пострадал. Судно врезалось носовой частью в участок между опорами моста. Позже корабль отвели на безопасное расстояние, чтобы другие корабли могли свободно двигаться.

Seagrand получило повреждения, а на мосту образовалась пятиметровая пробоина. Морская полиция расследует произошедшее.

Позже выяснилось, что капитан, являющийся гражданином РФ, был пьян. Однако пока неясно, управлял ли он судном в этот момент. Издание News Joins, ссылаясь на береговую охрану пишет, что кораблю подали сигнал о возможном столкновении и посоветовали сменить курс. Но капитан якобы «плохо понял английский».