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11:46   7 Марта 2019
Весь мир

Опубликовано видео, как российское судно врезалось в мост в Южной Корее

Опубликовано видео, как российское судно врезалось в мост в Южной Корее

Видео, как российский сухогруз Seagrand врезался в опору моста в порту Пусан, Южная Корея, появилось в сети. 

Инцидент произошел 28 февраля. В результате него никто не пострадал. Судно врезалось носовой частью в участок между опорами моста. Позже корабль отвели на безопасное расстояние, чтобы другие корабли могли свободно двигаться. 

Seagrand  получило повреждения, а на мосту образовалась пятиметровая пробоина. Морская полиция расследует произошедшее. 

Позже выяснилось, что капитан, являющийся гражданином РФ, был пьян. Однако пока неясно, управлял ли он судном в этот момент. Издание News Joins, ссылаясь на береговую охрану пишет, что кораблю подали сигнал о возможном столкновении и посоветовали сменить курс. Но капитан якобы «плохо понял английский».

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Автор: Виктория Разумовская
#южная корея #общество #пусан

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