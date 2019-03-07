Госдума запретила фейк-ньюс

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете на распространение фейковой информации, инициаторами которого, в частности, были депутат Дмитрий Вяткин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Закон запрещает распространение недостоверной общественно значимой информации, которая грозит жизни или здоровью граждан, имуществу, нарушением общественного порядка, общественной безопасности, работе объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктурам, энергетике, промышленности и связи.

Если в зарегистрированном сетевом издании обнаружат подобные данные, то генеральный прокурор России или его заместители обратятся в Роскомнадзор для ограничения доступа к ресурсу. Служба обязана незамедлительно уведомить редакцию о нарушении и зафиксировать дату и время уведомления в системе. Владелец же должен при получении сведений удалить недостоверную информацию, иначе последует блокировка ресурса оператором связи.

Ограничение доступа к информационному ресурсу не применяется к новостным агрегаторам.