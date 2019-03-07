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11:33   7 Марта 2019
Весь мир

Балет об утраченном национальном единстве появился в ЦАР

Балет об утраченном национальном единстве появился в ЦАР

Балет об утраченном национальном единстве появился в Центральоафриканской республике. Как пишет портал Centrafrique Actu, в труппу не входят жители северной части страны.

Впервые балет в ЦАР образован в 1969 году. Создать его предложил экс-президент республики Жан-Бедель Бокасса. Труппа давала выступления в разных странах континента, в том числе и в Ливии, до того, как там начались беспорядки. Балет также выезжал во Францию и Китай.

Подобные позитивные изменения в ЦАР не первые. Так, в январе этого года в республике прошла международная конференция, главная цель которой — остановить гражданскую войну в стране. В конечном итоге при поддержке России удалось заключить заключить мирный договор между воюющими сторонами — правительством ЦАР и оппозицией.

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Автор: Павел Никифоров
#африка #балет #цар

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