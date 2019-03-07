Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Киев подготовил санкционный список, куда включил представителей 13 стран, которые наблюдали за выборами президента РФ в Крыму в марте прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинского министра по «неподконтрольным территориям» Вадима Черныша.

Президентские выборы в Крыму и Севастополе в 2018 году проходили впервые. Явка превысила 71,5% и 71% соответственно. Киев, который до сих пор считает полуостров собственной территорией, результаты выборов назвали «фальсификацией».

Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году после государственного переворота на Украине. По результатам референдума 97% жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Явка составила более 80%.