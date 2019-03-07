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 Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

 На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе
Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
11:13   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Киев подготовил санкционный список, куда включил представителей 13 стран, которые наблюдали за выборами президента РФ в Крыму в марте прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинского министра по «неподконтрольным территориям» Вадима Черныша.

Президентские выборы в Крыму и Севастополе в 2018 году проходили впервые. Явка превысила 71,5% и 71% соответственно. Киев, который до сих пор считает полуостров собственной территорией, результаты выборов назвали «фальсификацией».

Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году после государственного переворота на Украине. По результатам референдума 97% жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Явка составила более 80%.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #крым #санкции

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