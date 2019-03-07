Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых
Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

 Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму
AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

 КНР поддерживает иск Huawei против правительства США

КНР поддерживает иск Huawei против правительства США
Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Лавров и наследный принц Абу-Даби обсудили палестино-израильский вопрос

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашуковых
Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

Кандидат в президенты Украины подал три иска против Порошенко

 Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму
AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

AFP: Взрыв прогремел в столице Сомали

 КНР поддерживает иск Huawei против правительства США

КНР поддерживает иск Huawei против правительства США
11:43   7 Марта 2019
Россия

Власти Приморья посодействуют Жану-Мишелю Кусто во время визита в «китовую тюрьму»

Власти Приморья посодействуют Жану-Мишелю Кусто во время визита в «китовую тюрьму»

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что власти региона посодействует океанографу Жану-Мишелю Кусто, пожелавшему посетить бухту Средняя и помочь в выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее океанограф Жан-Мишель Кусто, сын известного ученого Жака-Ива Кусто, со своими коллегами попросил российские власти вернуть в естественную среду обитания белуг и касаток, заключенных в бухте Средняя в Приморье. Ученый предложил свою помощь в решении ситуации. Олег Кожемяко пригласил Кусто и его ученых-коллег посетить Приморье для консультаций по поводу возвращения животных в естественную среду. В администрации Приморья сообщали, что на данный момент у ученых и властей нет практического опыта по выпуску такого количества млекопитающих обратно в море.

Власти Приморья посодействуют Жану-Мишелю Кусто во время визита в «китовую тюрьму»

Сейчас нельзя точно сказать, что будет с животными после выпуска в дикую природу. Эксперты имеют разное мнение по этому поводу. Некоторые специалисты утверждают, что касатки и белуги, выловленные в детском возрасте, могут погибнуть в открытой воде.

Кожемяко отметил, что в этом вопросе администрации региона важно мнение международных экспертов и специалистов высокого уровня.

«Готовы оказать содействие в оценке учеными состояния косаток и белух», — заявил глава Приморья.

Власти Приморья посодействуют Жану-Мишелю Кусто во время визита в «китовую тюрьму»

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что проблему с «китовой тюрьмой» возьмет под особый контроль администрация президента. Он заявлял, что ситуация до сих пор не разрешена, а также сообщил, что животным плохо и их становится меньше.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #песков #приморье #новости #кожемяко #китовая тюрьма #кусто #бухта средняя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...