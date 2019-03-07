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11:08   7 Марта 2019
Россия

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-Посадский суд Московской области приговорил к полутора годам лишения свободы фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова, сообщил адвокат одного из обвиняемых Александр Борков.

Он отметил, что дело рассматривали с особом порядке, так как приговоренный признал вину и заключил сделку со следствием и прокурором. Рустамов несколько раз возил экстремистов на полигон, который находится в Хотьково, где они стреляли из охотничьих ружей.

«Его осудили по статье «Пособничество в участии в экстремистском сообществе», — указал адвокат.

На данный момент в СИЗО находятся четыре фигуранта «Нового величия», а под домашним арестом трое.

В марте прошлого года правоохранительные органы арестовали десятерых участников движения «Новое величие», которых обвинили в организации экстремистского сообщества. 16 августа Дорогомиловский суд сменил девушкам меру наказания на домашний арест из-за состояния здоровья. После допроса всех свидетелей у следствия отпала необходимость держать обвиняемых в изоляторе.

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Автор: Анна Манц
#приговор #новоевеличие

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