Все школы Томской области оснастят скоростным интернетом к 2021 году

Все школы Томской области хотят подключить к высокоскоростному интернету к 2021 году. Это будет происходить в рамках направления «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», рассказала вице-губернатор Людмила Огородова.

На данный момент 124 школы подключены к интернету по волоконно-оптическим каналам связи. В 17 из них скорость подключения составляет 100 мбит в секунду, что соответствует требованиям нацпроекта. Еще в 107 скорость можно увеличить без дополнительного оборудования. В трех школах интернета нет вовсе.

Огородова отметила, что в этом году в 65 процентов школ планируется провести высокоскоростной интернет. К 2021 году это сделают во всех школах. Правительство само выберет организацию, которой доверят эти работы.

Нацпроект «Образование» пройдет с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит 784,5 миллиарда рублей. С его помощью отечественное образование должно выйти на мировой уровень. Россия в итоге должна попасть в десятку ведущих стран по качеству общего образования.