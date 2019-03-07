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11:36   7 Марта 2019
Весь мир

Лодка с мигрантами затонула вблизи греческого острова Самос, погибли три человека

Лодка с мигрантами затонула вблизи греческого острова Самос, погибли три человека

Надувная лодка, на которой 12 мигрантов пытались добраться из Турции в Грецию, затонула в Эгейском море поблизости от острова Самос.

Оказавшиеся в воде люди попытались вплавь добраться до берега, при этом трое из них утонули. Об этом сообщает издание «Этнос», отмечая, что погибли двое детей и мужчина. Остальные нелегалы были спасены греческой береговой охраной и доставлены в порт острова Самос.

Напомним: через Турцию в Европу регулярно прибывают нелегальные мигранты. В некоторые дни число мигрантов, пребывающих на греческие острова, превышает сто человек, хотя в последнее время поток беженцев уменьшился.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #беженцы #лодка #греция #самос

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