Лодка с мигрантами затонула вблизи греческого острова Самос, погибли три человека

Надувная лодка, на которой 12 мигрантов пытались добраться из Турции в Грецию, затонула в Эгейском море поблизости от острова Самос.

Оказавшиеся в воде люди попытались вплавь добраться до берега, при этом трое из них утонули. Об этом сообщает издание «Этнос», отмечая, что погибли двое детей и мужчина. Остальные нелегалы были спасены греческой береговой охраной и доставлены в порт острова Самос.

Напомним: через Турцию в Европу регулярно прибывают нелегальные мигранты. В некоторые дни число мигрантов, пребывающих на греческие острова, превышает сто человек, хотя в последнее время поток беженцев уменьшился.