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11:17   7 Марта 2019
Россия

«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

Заместитель гендиректора «Русдор логистик» Филипп Жигулин в четверг, 7 марта, сообщил, что компанию привлекла реклама «Тинькофф Банка» и руководство открыло счет. Однако проблемы начались в первый же день сотрудничества. По его словам, «Русдор логистик» работает с нефтяниками, поэтому в обороте компании крупные суммы.

Филипп Жигулин рассказал «360», что «Тинькофф Банк» блокирует крупные переводы разных компаний, чем вынуждает закрыть счет, а затем берет за это огромную комиссию. Сначала банк ограничил лимит сумм ежемесячных переводов. Позже компания получила четыре миллиона рублей, банк сослался на «антиотмывочный закон» и заблокировал все операции со счетом «Русдор логистик».

Представители компании попытались доказать правоту и отослали все необходимые документы. Однако «Тинькофф Банк» не возобновил сотрудничество и потребовал закрыть счет. Комиссия за операцию — 20 процентов,  а это более 700 тысяч рублей. 

«Обоснование было, что мы не предоставили или предоставили документы в ненадлежащем виде или не в срок. Я, конечно, все понимаю, но как можно неправильно отсканировать три договора?» — задался вопросом Жигулин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #тинькофф банк #русдор логистик

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