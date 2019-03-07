Беглов призвал молодежь закрашивать объявления о продаже наркотиков

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 6 марта объехал Кировский район. На встрече с гражданами он призвал молодежь закрашивать объявления о продаже запрещенных веществ.

На встрече с жильцами одного из домов политик заявил, что правительство должно создать комфортные и безопасные условия для всех.

Петербуржцы попросили Беглова установить камеры наблюдения внутри двора, поскольку через него к метро проходит множество людей. Врио губернатора поручил главе комитета по информатизации до 1 сентября установить систему «Безопасный город».

Кроме этого, жители дома обеспокоены объявлениями о продаже наркотиков. Беглов призвал молодежь бороться с такой рекламой и закрашивать объявления.

Политик поручил разобраться со стихийной свалкой у ж/д-станции Броневая, на которую также пожаловались жители дома.