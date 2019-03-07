Плановая консультация замглав МИД РФ и КНДР пройдет 14 марта

Департамент информации и печати российского министерства иностранных дел сообщил о проведении плановой консультации на уроне заместителей глав внешнеполитических ведомств России Игоря Моргулова и Корейской Народно-Демократической Республики Им Чхон Иля 14 марта.

Встреча дипломатов пройдет в Москве.

Россия и КНДР в последнее время активизировали контакты. С начала недели российскую столицу посетили уже две делегации из Северной Кореи. Глава министерства внешнеэкономических дел республики Ким Ен Чжэ поучаствовал в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заместитель заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Хан Ман Хек посетил мероприятия, посвященные 70-летию подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.

Ранее член комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев сообщил о поездке группы по связям с парламентом Северной Кореи 12 апреля в Пхеньян. Они обсудят создание площадки для диалога российских, северокорейских и южнокорейских парламентариев на базе ГД.