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 Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

 На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

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Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
10:47   7 Марта 2019
Россия

Плановая консультация замглав МИД РФ и КНДР пройдет 14 марта

Плановая консультация замглав МИД РФ и КНДР пройдет 14 марта

Департамент информации и печати российского министерства иностранных дел сообщил о проведении плановой консультации на уроне заместителей глав внешнеполитических ведомств России Игоря Моргулова и Корейской Народно-Демократической Республики Им Чхон Иля 14 марта.

Встреча дипломатов пройдет в Москве.

Россия и КНДР в последнее время активизировали контакты. С начала недели российскую столицу посетили уже две делегации из Северной Кореи. Глава министерства внешнеэкономических дел республики Ким Ен Чжэ поучаствовал в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заместитель заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Хан Ман Хек посетил мероприятия, посвященные 70-летию подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.

Ранее член комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев сообщил о поездке группы по связям с парламентом Северной Кореи 12 апреля в Пхеньян. Они обсудят создание площадки для диалога российских, северокорейских и южнокорейских парламентариев на базе ГД.

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Автор: Анна Манц
#мид #кндр

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