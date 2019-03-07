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Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

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10:55   7 Марта 2019
Весь мир

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Пятнадцатилетний палестинский подросток погиб и еще пять человек получили ранения во время столкновений на границе сектора Газа с военнослужащими израильской армии.

Об этом в четверг сообщила представитель палестинского Министерства здравоохранения Вафаа Яги, слова которой приводит РИА Новости.

«В больницу Эль-Шифа поступило тело палестинского подростка, который скончался от огня израильских военнослужащих в столкновениях на восточной границе Газа вчера ночью», - заявила Яги.

При этом она отметила, что пятеро палестинцев получили ранения в столкновениях с израильтянами и были госпитализированы.

Массовые протестные акции палестинцев в рамках «Великого марша возвращения» не утихают на границе сектора Газа на протяжении последних десяти месяцев. Периодически протесты выливаются в столкновения палестинцев с военнослужащими Армии обороны Израиля.

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Автор: Александр Люблинский
#протесты #подросток #палестинцы #секторгаза #израильскиевоенные

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