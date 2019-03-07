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Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
10:28   7 Марта 2019
Весь мир

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Как минимум 18 человек пострадали в индийском штате Джамму и Кашмир в результате взрыва на автобусной остановке.

Об этом в четверг утром сообщают местные СМИ. В частности, телеканал NDTV передает, что взрыв прогремел в центре города Джамму

По данным полиции, злоумышленники закрепили взрывное устройство под автобусом. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, позже стало известно, что ранения получили 18 человек. Всех их госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции оцепили район вокруг места происшествия. Проводится расследование.

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Автор: Александр Люблинский
#взрыв #теракт #пострадавшие #индия #кашмир #автобуснаяостановка

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