Как минимум 18 человек пострадали в индийском штате Джамму и Кашмир в результате взрыва на автобусной остановке.

Об этом в четверг утром сообщают местные СМИ. В частности, телеканал NDTV передает, что взрыв прогремел в центре города Джамму

По данным полиции, злоумышленники закрепили взрывное устройство под автобусом. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, позже стало известно, что ранения получили 18 человек. Всех их госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции оцепили район вокруг места происшествия. Проводится расследование.