Межведомственные координационные штабы России и Сирии призвали Организацию Объединенных Наций указать американцам на недопустимость существования мест, подобных лагерю беженцев «Эр-Рукбан».

Совместное заявление штабов обращено к «членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру» и ООН. Стороны призвали к активным действиям для решения проблемы, которая длится уже долгое время и уносит тысячи человеческих жизней.

Накануне организации с экстренном совместном заявлении сообщили о срыве гуманитарной помощи для беженцев из-за действий США. Командование американской группировкой в Эт-Танфе не обеспечило безопасность и беспрепятственное прохождение автомобильной колонны через подконтрольную им зону.

Штаты единолично виновны в гуманитарной катастрофе лагеря. Америка пытается переложить ответственность на Россию и Сирию через дезинформацию мировой общественности. Вашингтон заявляет, что условия для возвращения беженцев якобы не соответствуют стандартам Организации Объединенных Наций.