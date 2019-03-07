Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

 Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

 На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе
Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

 Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

 На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе
Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
10:25   7 Марта 2019
Весь мир

РФ и САР призвали ООН решить проблему «Эр-Рукбана»

РФ и САР призвали ООН решить проблему «Эр-Рукбана»

Межведомственные координационные штабы России и Сирии призвали Организацию Объединенных Наций указать американцам на недопустимость существования мест, подобных лагерю беженцев «Эр-Рукбан».

Совместное заявление штабов обращено к «членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру» и ООН. Стороны призвали к активным действиям для решения проблемы, которая длится уже долгое время и уносит тысячи человеческих жизней.

Накануне организации с экстренном совместном заявлении сообщили о срыве гуманитарной помощи для беженцев из-за действий США. Командование американской группировкой в Эт-Танфе не обеспечило безопасность и беспрепятственное прохождение автомобильной колонны через подконтрольную им зону.

Штаты единолично виновны в гуманитарной катастрофе лагеря. Америка пытается переложить ответственность на Россию и Сирию через дезинформацию мировой общественности. Вашингтон заявляет, что условия для возвращения беженцев якобы не соответствуют стандартам Организации Объединенных Наций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #сирия #оон #рукбан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...