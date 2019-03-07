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10:22   7 Марта 2019
Россия

Депутат назвал «топорным методом» наказание за похищение ребенка родителем

Депутат назвал «топорным методом» наказание за похищение ребенка родителем

Член Госдумы Михаил Емельянов в беседе с РИА Новости раскритиковал идею об уголовной ответственности за похищение ребенка одним из родителей. Депутат считает предложение «топорным методом».

Как ранее писал RT, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец написала письмо главе Кабмина Дмитрию Медведеву. Она предложила ввести уголовную ответственность за похищение ребенка одним из родителей.

При первичном нарушении можно наложить штраф в 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность накладывается при повторном. Изменения могут коснуться статьи 126 УК РФ.

Емельянов пояснил, что данную статью использовать нельзя. При работе с такими семьями упор нужно делать на медиацию и психологическую помощь, уверен депутат.

«Нужна тонкая работа, а не такие топорные методы», — подчеркнул Емельянов.

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Автор: Павел Никифоров
#дети #госдума #похищение

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