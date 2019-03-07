Самолет выкатился за пределы ВПП на чукотском аэродроме

Транспортная прокуратура инициировала проверку после того, как на Чукотке на аэродроме Купол выполнявший посадку самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом в четверг утром со ссылкой на представителя дальневосточной транспортной прокуратуры, сообщает РИА Новости.

«Магаданская транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Напомним: 3 марта в аэропорту Пулково за пределы ВПП выкатился самолет «Узбекских авиалиний», прилетевший в Петербург из Ташкента. Как сообщили в авиакомпании, причиной инцидента стали плохие погодные условия. На борту в этот момент находилось более 240 пассажиров, никто из них не пострадал.