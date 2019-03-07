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10:23   7 Марта 2019
Россия

Самолет выкатился за пределы ВПП на чукотском аэродроме

Самолет выкатился за пределы ВПП на чукотском аэродроме

Транспортная прокуратура инициировала проверку после того, как на Чукотке на аэродроме Купол выполнявший посадку самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом в четверг утром со ссылкой на представителя дальневосточной транспортной прокуратуры, сообщает РИА Новости.

«Магаданская транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Напомним: 3 марта в аэропорту Пулково за пределы ВПП выкатился самолет «Узбекских авиалиний», прилетевший в Петербург из Ташкента. Как сообщили в авиакомпании, причиной инцидента стали плохие погодные условия. На борту в этот момент находилось более 240 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Автор: Александр Люблинский
#самолет #чукотка #аэродром #впп #купол

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