Индия предупредила Пакистан о последствиях провокаций

Индия отреагирует на провокации у линии соприкосновения в штате Джамму и Кашмир со стороны Пакистана «соответствующим образом с серьезными последствиями», сообщил телеканал NDTV со ссылкой на заявление индийской армии.

Нью-Дели также призвал Исламабад не открывать огонь по жилым районам. В сообщении указано, что «в целом ситуация на линии контроля остается относительно спокойной».

Накануне поступила информация, что Пакистан снова применил артиллерийское оружие в районах у линии контроля по индийским контрольно-пропускным пунктам и гражданской территории. Пакистанские военные перебросили вооружения с приграничных районов со стороны Афганистана к границе с Индией.

Стороны имеют множество разногласий, в частности на счет территории области Кашмир, которая является спорной. В ней действуют сепаратисты, которые выступают за независимость локации или ее присоединение к Пакистану. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке, однако Исламабад отрицает обвинения.

Кризис усилился после подрыва смертника у колонны сотрудников правоохранительных органов Индии 14 февраля. Тогда погибло 45 человек, а ответственность за инцидент взяла исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».