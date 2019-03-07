Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

 Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

 На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе
Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

«Тинькофф Банк» извлек выгоду из ужесточения антитеррористических законов

 Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Подмосковный суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

Украина подготовила санкционный список иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

 На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе
Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

Подросток погиб в секторе Газа в ходе столкновений с израильскими военными

 Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших

Взрыв прогремел на автобусной остановке на севере Индии, 18 пострадавших
9:54   7 Марта 2019
Весь мир

Россиянина, задержанного в Греции по запросу Украины, отпустили

Россиянина, задержанного в Греции по запросу Украины, отпустили

Гражданина РФ Евгения Калинина, которого в Греции задержали по запросу Украины, отпустили. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса.

По словам юриста, в решение прокурора сообщается, что Калинина арестовали по ошибке, против россиянина не было международного ордера. Мужчина уже вылетел в Москву вместе с семьей.

Калинина, экономиста по образованию, задержали в Афинах в субботу, 2 марта. В Греции он находился в командировке.

Киев обвинил его в нарушении налогового законодательства во время работы на Украине. Калинин и его адвокат уверены, что дело имеет политическую основу. Россиянин попал в список сайта «Миротворец».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #греция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...