Россиянина, задержанного в Греции по запросу Украины, отпустили

Гражданина РФ Евгения Калинина, которого в Греции задержали по запросу Украины, отпустили. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса.

По словам юриста, в решение прокурора сообщается, что Калинина арестовали по ошибке, против россиянина не было международного ордера. Мужчина уже вылетел в Москву вместе с семьей.

Калинина, экономиста по образованию, задержали в Афинах в субботу, 2 марта. В Греции он находился в командировке.

Киев обвинил его в нарушении налогового законодательства во время работы на Украине. Калинин и его адвокат уверены, что дело имеет политическую основу. Россиянин попал в список сайта «Миротворец».