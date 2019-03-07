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9:42   7 Марта 2019
Россия

Минздрав намерен бороться с навязываем платных услуг в медучреждениях

Минздрав намерен бороться с навязываем платных услуг в медучреждениях

Министерство здравоохранения России предложило четко разграничить условия оказания платных и беспланых медицинских услуг в государственный и муниципальных учреждениях.

Ведомство указано, что в действующем законодательстве нет точного разделения и регулирования стоимости обслуживания. Предложения Минздрава направлены на противодействие замещения бесплатных услуг платными и ограничение необоснованного роста затрат населения на медицину.

«В настоящее время имеются факты, когда государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг», — указано в документе.

Ранее ведомство предложило штрафовать врачей и медицинские учреждения, если оказываемая помощь не соответствует клиническим рекомендациям. На физических лиц предлагается накладывать штраф в размере до 20 тысяч рублей, а для юридических — до 70 тысяч рублей. В случае принятия, документ вступит в силу в 2022 году. До конца 2021 года в России введут все клинические рекомендации, которые описывают процесс лечения, они схожи с методологическим сводом правил для медработника.

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Автор: Анна Манц
#услуги #медицина #минздрав #поликлиника

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