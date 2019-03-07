Конгрессу предложили запретить выделение средств на ракеты, нарушающие ДРСМД

Американский Конгресс опубликовал законопроект, который запрещает использование бюджетных и любых других денег для закупки, испытаний и развертывания вооружения, нарушающего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Документ внесла кандидат на пост президента США, конгрессвуман от штата Гавайи Тулси Габбард в середине февраля. Считается, что проект закона вряд ли примут, так как Конгресс придерживается твердой позиции американской администрации по вопросу ДРСМД.

«Никакие бюджетные средства, выделенные министерству обороны или каким-то другим образом ставшие ему доступными на 2020 финансовый год или любой последующий, не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развертывание любых ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — указано в тексте.

20 октября прошлого года лидер Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе США на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог».