Поклонская рассказала, как ее пытались отравить украинские преступники

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» рассказала, что в 2010 году ее пытались отравить члены ОПГ «Башмаки». Политик проходила по делу государственным обвинителем.

Поклонская отметила, что один из более чем трех десятков подсудимых угрожал прокурору во время слушания дела. Придя после заседания в гостиницу, она выпила воды из стакана на тумбочке рядом с кроватью.

Ночью Поклонская проснулась с признаками тяжелейшего отравления. Обратиться в больницу прокурор побоялась, поэтому попросила оперов ехать в Крым. Дорогу она почти не помнит, потому что большую часть времени находилась в бессознательном состоянии.

Поклонскую откачали в Евпатории, еще неделю она лежала в постели. Рассказывая о «Башмаках», политик отметила, что при Украине удалось посадить только рядовых членов банды. Остальные получили срок, когда Крым стал российским.