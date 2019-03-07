Поклонская разделила восприятие Крыма в мире на официальное и реалистичное

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» рассказала об официальном и реалистичном восприятии Крыма в мире. Согласно последнему, полуостров никогда не вернется в состав Украины.

«Сегодня в мировом сообществе существуют две версии: одна официальная — об «аннексии» Крыма, вторая реалистичная, но не произносимая на официальных площадках: Крым в состав Украины никогда уже не вернется», — написала депутат от крымского региона.

Она подчеркнула, что трезвомыслящие чиновники, в том числе и в украинской политике, знают о невозможности возвращения полуострова в состав Незалежной.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.