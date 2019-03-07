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8:43   7 Марта 2019
Россия

Стартовал тест мониторинга перевозок между РФ и КНР

Стартовал тест мониторинга перевозок между РФ и КНР

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился о старте отработки мониторинга перевозок между Россией и Китаем. Во время теста используют спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС и Beidou.

Тестирование продлится до 31 мая по грузовым и пассажирским автомобильным маршрутам, которые следуют через пункты пропуска Краскино — Хуньчунь и Полтавка — Дуннин. Его организуют на базе инфраструктуры компании «РТ-Инвест Транспортные Системы», оператора системы «Платон». Использование бортовых систем навигации для участников испытаний пройдет на добровольной и безвозмездной основе.

С российской стороны в мероприятии используют 80 устройств: 60 на грузовых автомобилях и 20 на пассажирских автобусах.

В июне прошлого когда РФ и КНР заключили межправительственное соглашение о международных перевозках, в нем прописана обязательность оснащения грузоперевозчиков системами спутникового контроля. Прогнозируется, что документ послужит росту автомобильных перевозок между государствами из-за возможности доставлять груз «от двери до двери». Сейчас же процедура разрешена только по прописанным маршрутам в приграничных зонах.

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Автор: Анна Манц
#китай #перевозки #глонасс

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