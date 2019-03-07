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8:27   7 Марта 2019
Россия

Москалькова: Защита прав женщин в РФ прогрессивно развивается

Москалькова: Защита прав женщин в РФ прогрессивно развивается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что заключенным и бездомным женщинам стоит уделять больше внимания и помощи. Об этом омбудсмен рассказала в интервью ТАСС.

Однако она отметила, что в России система защиты прав женщин прогрессивно развивается. В частности, большим шагом стала Национальная стратегия в интересах женщин до 2020 года, где предусмотрен комплекс мероприятий противодействию насилию и защиты здоровья.

«Мне кажется, что в этой стратегии не хватает именно защиты женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию», — указала Москалькова.

Омбудсмен объяснила, что специальных программ для девушек, которые лишились дома, совершили преступление, зависимы от наркотиков, алкоголя или компьютерных игр еще не разработали. Она уверена, что Россия на данный момент готова перенять идеи мирового сообщества и даже самостоятельно предлагать какие-либо инициативы в данном направлении.

«И мне кажется, что в рамках международного документа ООН, который называется «Цели устойчивого развития», очень важно в тех задачах, которые касаются женщин, выделить эту категорию женщин», — выразила мнение уполномоченный по правам человека.

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Автор: Анна Манц
#москалькова #защита #женщины

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