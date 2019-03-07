Женщинам подарят тюльпаны в 11 парках Москвы

В Международный женский день женщинам подарят более 15 тысяч тюльпанов, акция пройдет в столичный парках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Цветы белого и розового цвета будут ждать в Бабушкинском, Измайловском, Воронцовском, Таганском парках, а также в «Митино», «Сокольниках», «Эрмитаже», «Зарядье», «Фили», в парках Победы на Поклонной горе и Горького. С точками дарения можно ознакомится на сайте.

«Мы приглашаем всех отметить 8 Марта в столичных парках», — указано в сообщении.

В некоторых зеленых зонах цветы вручат «галантные кавалеры в изящных нарядах» и мимы.

«Возле эстрады «Ротонда» получить цветы можно только после участия в музыкальной викторине. А на Фонтанной площади и у главного входа дарить тюльпаны будут всем желающим», — добавили в пресс-службе Мосгорпарка.

Также 8 марта посетителей Департамента культуры ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты по романтической тематике и конкурсы.

Ранее сообщалось, что ряд музеев бесплатно откроют двери в честь праздника.