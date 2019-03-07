Депутат Поклонская рассказала об арестованном банковском счете на Украине

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что у нее остался на Украине банковский счет, который украинская прокуратура арестовала.

РИА «Новости» со ссылкой на автобиографическую книгу Поклонской «Крымская весна: до и после. История из первых уст» пишет, что у нее во время работы в генпрокуратуре Украины в Киеве была зарплатная карта «Райффайзен банка».

По ее словам, она смогла накопить около трех тысяч долларов из премий и отпускных, которые собиралась потратить на путешествие в экзотическую страну, которое обещала дочери.

Поклонская отметила, что впоследствии эти средства были арестованы как якобы незаконно добытые по постановлению следователя украинской прокуратуры в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Депутат отметила, что теперь ей приходится в каждой справке о доходах указывать этот счет, который находится за рубежом.