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7:56   7 Марта 2019
Россия

Депутат Поклонская рассказала об арестованном банковском счете на Украине

Депутат Поклонская рассказала об арестованном банковском счете на Украине

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что у нее остался на Украине банковский счет, который украинская прокуратура арестовала.

РИА «Новости» со ссылкой на автобиографическую книгу Поклонской «Крымская весна: до и после. История из первых уст» пишет, что у нее во время работы в генпрокуратуре Украины в Киеве была зарплатная карта «Райффайзен банка».

По ее словам, она смогла накопить около трех тысяч долларов из премий и отпускных, которые собиралась потратить на путешествие в экзотическую страну, которое обещала дочери.

Поклонская отметила, что впоследствии эти средства были арестованы как якобы незаконно добытые по постановлению следователя украинской прокуратуры в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Депутат отметила, что теперь ей приходится в каждой справке о доходах указывать этот счет, который находится за рубежом.

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Автор: Олег Королев
#поклонская #госдума рф #банковский счет

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