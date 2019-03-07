Жертвой дорожной аварии в Мытищах стал один человек

Один человек стал жертвой столкновения грузовика и иномарки на 41-м километре Дмитровском шоссе в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Ведомство сообщает, что в 21:20 поступили сведения о том, что в районе Мытищ грузовик Mercedes с полуприцепом по неустановленным пока причинам пробил ограждение и выехал на «встречку», где столкнулся с легковушкой Nissan.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек из иномарки.

На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее Минтранс Московской области сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших в данном ДТП.

В среду сообщалось, что после ДТП с шестью погибшими гражданами Азербайджана на Ставрополье возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля уснул за рулем.